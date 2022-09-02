Снято невероятно четкое подводное видео "Титаника" в высоком разрешении

Видео опубликовано на YouTube-канале OceanGate Expeditions Фото: Кадр видео

Группа исследователей OceanGate Expeditions сделала первые кадры затонувшего «Титаника» в разрешении 8 тыс. пикселей по горизонтали и 4 тыс. пикселей по вертикали. Как сообщает PetaPixel, эти чрезвычайно подробные и детализированные кадры, опубликованные на на YouTube-канале OceanGate Expeditions, будут использованы учеными для более точной характеристики разложения Титаника на глубине.

«Съемки в формате 8K позволит нам увеличивать масштаб (объектов), сохраняя при этом высокое качество 4K, что является ключевым фактором для просмотра на большом экране с эффектом погружения. Еще более примечательны феноменальные цвета на этом видео», — говорит Стоктон Раш, президент OceanGate Expeditions.

Целью экспедиции является обследование обломков корабля RMS Titanic, который находится на глубине 3800 метров, где он затонул в апреле 1912 года после столкновения с айсбергом во время своего первого рейса из Саутгемптона, Великобритания, в Нью-Йорк.

«На этих кадрах мы видим новые детали”, — объясняет изданию PetaPixel Рори Голден, эксперт OceanGate Expeditions по «Титанику» и опытный дайвер.

Экспедиция заявляет, что в ходе нескольких погружений удастся оценить и задокументировать состояние судна после крушения с использованием глубоководных камер высокого разрешения и 3D-сканеров. Это даст огромный толчок в исследовании скорости износа и разложения «Титаника» на глубине под действием воды и давлений.

«В начале видео вы можете увидеть кран, используемый для развертывания огромного 15-тонного якоря, все еще находящегося на палубе затонувшего корабля, и скобу, которая первоначально была прикреплена к грот-мачте, а теперь рухнула», — говорит П. Х. Наргеолет, ветеран подводного плавания Nautile.

На кадрах видна носовая часть, левый якорь, корпус №1, огромная якорная цепь, грузовой отсек №1 и прочные бронзовые шпили, а также различные свидетельства разложения в месте обрушения и отпавшие поручней Титаника.

«Например, я никогда не видел имя производителя якорей Noah Hingley & Sons Ltd. на якоре левого борта. Я изучал обломки на протяжении десятилетий и совершил несколько погружений, и я не могу припомнить, чтобы видел какое-либо другое изображение, показывающее такой уровень детализации. Удивительно, что по прошествии стольких лет мы, возможно, обнаружили новую деталь, которая не была столь очевидной с предыдущими поколениями камерных технологий», - добавил Наргеолет.

Съемки будут продолжаться в течение нескольких лет. Ученые планируют сравнивать кадры, чтобы отследить динамику коррозии. OceanGate Expeditions уже планирует экспедицию на Титаник 2023 года, которая стартует в мае.

“Сравнивая кадры и изображения 2021 года, мы видим небольшие изменения в некоторых местах корабля. Наша научная группа будет просматривать кадры 8K, 4K и другие кадры, снятые во время экспедиции на Титаник 2022 года, на наличие каких-либо изменений”, — говорит Раш.