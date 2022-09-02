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Экономика2 сентября 2022 9:15

Глава Engie считает, что Франции не грозит дефицит газа предстоящей зимой

Энергокризис не должен отразиться на простых французах
Александр КИСЛОВ
Компания Engie обещает, что без газа Франция предстоящей зимой точно не останется

Компания Engie обещает, что без газа Франция предстоящей зимой точно не останется

Фото: REUTERS

Предстоящей зимой во Франции не будет дефицита газа. С таким заявлением выступил глава французской энергетической компании Engie Катрин Макгрегор, отметив, что потребление голубого топлива в стране уже снизилось на 4%-5%.

"Мы достаточно спокойны по поводу ситуации с газом во Франции. Тем не менее, мы отмечаем, что система энергетики Европы, включая Францию, находится под давлением… Априори мы не столкнемся с нехваткой газа этой зимой, но только если нам не потребуется значительно большее его количество при условии очень холодной зимы или если другие способы производства электричества, кроме газа, будут слабыми", – пояснила Макгрегор в эфире радиостанции RTL.

Ранее сообщалось о том, что из-за отказа части европейских компаний выполнять требование Москвы и оплачивать российский газ в рублях многие страны ЕС уже зимой 2022-2023 годов может остаться без топлива из РФ.

Многие европейские лидеры уже предупредили своих граждан о том, что предстоящая зима будет "очень трудной и тяжелой". В частности, мэр Лондона Садик Хан предупредил жителей британской столицы о том, что их расходы на оплату услуг ЖКХ вскоре могут серьезно вырасти, он призвал правительство страны задуматься о происходящем и как можно скорее принять все необходимые меры для помощи людям.