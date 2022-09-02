Глава Engie считает, что Франции не грозит дефицит газа предстоящей зимой

Компания Engie обещает, что без газа Франция предстоящей зимой точно не останется Фото: REUTERS

Предстоящей зимой во Франции не будет дефицита газа. С таким заявлением выступил глава французской энергетической компании Engie Катрин Макгрегор, отметив, что потребление голубого топлива в стране уже снизилось на 4%-5%.

"Мы достаточно спокойны по поводу ситуации с газом во Франции. Тем не менее, мы отмечаем, что система энергетики Европы, включая Францию, находится под давлением… Априори мы не столкнемся с нехваткой газа этой зимой, но только если нам не потребуется значительно большее его количество при условии очень холодной зимы или если другие способы производства электричества, кроме газа, будут слабыми", – пояснила Макгрегор в эфире радиостанции RTL.

Ранее сообщалось о том, что из-за отказа части европейских компаний выполнять требование Москвы и оплачивать российский газ в рублях многие страны ЕС уже зимой 2022-2023 годов может остаться без топлива из РФ.

Многие европейские лидеры уже предупредили своих граждан о том, что предстоящая зима будет "очень трудной и тяжелой". В частности, мэр Лондона Садик Хан предупредил жителей британской столицы о том, что их расходы на оплату услуг ЖКХ вскоре могут серьезно вырасти, он призвал правительство страны задуматься о происходящем и как можно скорее принять все необходимые меры для помощи людям.