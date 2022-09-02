В России повысят максимальную стоимость ОСАГО на 26% с 13 сентября 2022

Стоимость ОСАГО изменится в России с 13 сентября 2022 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Минюст России по указанию Центробанка расширил диапазон стоимости ОСАГО. Об этом сообщается на сайте ЦБ в пятницу, 2 сентября 2022 года.

Максимальная цена полиса теперь составит 7535 рублей, что на 26% выше, чем ранее. Минимальная планка понижена на те же 26% - до 1646 рублей.

Для общественного транспорта стоимость ОСАГО изменится не так сильно – на 17,8% в обе стороны.

"Благодаря снижению нижней границы коридора страховщики смогут предлагать водителям с меньшими рисками более выгодные условия, - аргументировали в Банке России. - Рост цен на запчасти отразится в большей степени на стоимости полисов для страхователей с высокими рисками".

Изменение вступает в силу 13 сентября 2022 года.

Как ранее писал сайт KP.RU, с 1 сентября 2022 года в России упростились правила прохождения техосмотра транспортного средства. Осталось только 55 вместо обязательных 82 пунктов, которые ранее должны были проверить специалисты для выдачи диагностической карты. В частности, у водителей не будут требовать продемонстрировать аптечку, огнетушитель и дорожный знак аварийной остановки.