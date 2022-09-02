К зиме готов весь парк столичной коммунальной техники

Для уборки города планируется задействовать более 10,5 тысячи единиц уборочной техники Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Специалисты Комплекса городского хозяйства столицы завершили подготовку коммунальной техники к предстоящим холодам и сырой погоде.

«Весь парк полностью готов к работе осенью и зимой, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Для уборки города планируется задействовать более 10,5 тысячи единиц уборочной техники и порядка 40 тысяч мотоблоков».

По его словам, почти все коммунальные машины в городе работают круглый год. Теперь до наступления холодов их переведут на зимний режим. Одновременно проводится расконсервация техники, которую выпускают на улицы только зимой. Например, линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители, мобильные снегоплавильные установки. При этом на поливомоечные машины, вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику поставили навесное плужно-щеточное оборудование. А накануне первых заморозков машины дополнительно оснастят распределителями противогололедных материалов.