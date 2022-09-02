МАГАТЭ планирует внедрить механизмы для обеспечения безопасности Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что организация планирует внедрение ряда механизмов для обеспечения безопасности Запорожской АЭС, об этом говорится в видеозаписи, выложенной в Телеграм-канале украинской компании “Энергоатом”.

"Я продолжаю и продолжу волноваться по поводу АЭС, пока у нас не будет более стабильной, предсказуемой ситуации... Вот почему мы стремимся внедрить определенные механизмы и (использовать) присутствие своих людей там, чтобы попытаться улучшить ситуацию", - отметил Гросси.

Ранее KP.RU писал, что МАГАТЭ сохранит постоянное присутствие на Запорожской АЭС. Специалистам агентства предстоит еще многое сделать, отметил глава организации.

Также ранее сообщалось, что миссия МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции преследует целью защитить станцию от ядерной аварии. Особый упор будет сделан на аспекты ядерной и радиационной безопасности.