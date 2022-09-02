Шойгу заявил, что у России нет тяжелых вооружений в районе Запорожской АЭС

Сергей Шойгу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У Вооруженных сил России нет тяжелых вооружений в районе Запорожской АЭС, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в военном ведомстве.

"Украинские власти откровенно лгут, что будто Вооруженные силы России, прикрываясь важными энергообъектами, ведут обстрелы ВСУ из дальнобойных артиллерийских систем. Ответственно говорю, что тяжелых вооружений на территории атомной станции и в прилегающих районах у нас нет. Надеюсь, в этом комиссия МАГАТЭ убедится лично", - отметил министр.

Также Сергей Шойгу заявил, что Украина хочет создать иллюзию сопротивления. ВСУ несут значительные потери, отметил глава Минобороны России.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 сентября 2022 года можно прочитать здесь.