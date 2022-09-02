Путин не будет заводить аккаунт в TikTok по примеру Берлускони

Владимир Путин не собирается заводить личных страниц в каким-либо социальных сетях Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин не планирует по примеру бывшего итальянского премьера Сильвио Берлускони заводить аккаунт в TikTok и других соцсетях. Информацию об этом распространил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, не планирует", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, не планирует ли Путин пересмотреть свою точку зрения в этом вопросе и тоже подумать об открытии своего личного аккаунта.

Ранее аккаунт в TikTok завел бывший итальянский премьер Сильвио Берлускони, который, как сообщали местные СМИ, поддерживает хорошие отношения с Путиным. В частности, политик выложил видео с анекдотом о себе, Путине и Папе Римском.

Его видеоролики уже стали пользоваться большой популярностью среди итальянцев. В связи с этим итальянские медиа предположили, что Берлускони в недалеком будущем может попытаться вернуться в политическую жизнь страны.