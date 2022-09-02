Губернатор Василий Орлов: «Ежедневно от коронавируса ревакцинируются 3 тысячи жителей Амурской области»

Губернатор Василий Орлов призвал жителей Приамурья пройти вакцинацию. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Амурской области за последние две недели резко выросла заболеваемость коронавирусной инфекцией. Сейчас на лечении в стационарах находятся 11,5% заболевших COVID-19, еще 88,5% пациентов лечатся дома. Глава региона Василий Орлов напомнил, что лучшая профилактика болезни – это вакцина от коронавируса. Губернатор призвал жителей Приамурья пройти вакцинацию или ревакцинацию.

- Ежедневно от коронавируса вакцинируются 300 жителей области, ревакцинируются – 3000, - сообщил Василий Орлов на заседании регионального оперативного штаба. - В очередной раз призываю всех – позаботится о своем здоровье. Лучше, чем вакцина, защиты от инфекции нет. Специалисты разрешают прививаться от коронавируса и гриппа одновременно, так что за один визит в поликлинику вы обезопасите себя от сразу двух опасных инфекций.

Вакцины от коронавируса в поликлиниках Приамурья достаточно: в медицинские организации завезли 30 тысяч доз. Вскоре в регион прибудет еще одна партия - 18 тысяч доз «Спутника» и более тысячи доз «Эпи Вак Короны». Область также закупила первую партию вакцины от гриппа.

По словам министра здравоохранения Амурской области Светланы Леонтьевой, за последнюю неделю число мест для пациентов с коронавирусом в больницах было увеличено на 50%. Сейчас в регионе работают 5 инфекционных и 4 провизорных госпиталя на 267 коек.

- Не нужно расслабляться и успокаивать себя, что новая коронавирусная инфекция переносится в легкой форме. Более 11% от заболевших амурчан переносят инфекцию тяжело, в среднем по России этот показатель – 7%, - отметила Светлана Леонтьева.

Губернатор Василий Орлов призвал жителей Приамурья пройти вакцинацию.