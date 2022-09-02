Сбер в 1,5 раза увеличил кредитование застройщиков жилья

Сбербанк в этом году существенно увеличил объемы кредитования застройщиков жилья. За 8 месяцев 2022 года рост составил 1,5 раза. По сравнению с тем же периодом прошлого года объемы выдачи кредитов девелоперам увеличились до 1,2 триллиона рублей. Всего с начала года в банк от строительных компаний поступили 1350 заявок на кредиты – практически столько же, сколько и в 2021 году.

По словам заместителя председателя правления Сбера Анатолия Попова, ситуация на рынке строительства жилья оживилась во втором квартале 2022 года. С этого момента спрос на финансирование девелоперских проектов начал значительно расти. Сейчас банк финансирует строительство 46,6 миллиона квадратных метров жилья. При этом на долю Сбера приходится более половины (55%) всех кредитов, выданных в России застройщикам жилья. Всего, по оценкам аналитиков, банк в 2022 году предоставит девелоперам более 2 тысяч новых кредитов, их общая сумма составит около 2,5 триллионов рублей.

«С апреля мы наблюдаем восстановление спроса со стороны застройщиков и считаем, что такая ситуация сохранится в дальнейшем. Мы видим, что девелоперы готовят новые проекты не только в "экономе" или "комфорте", но даже в классе "люкс", где стоимость квадратного метра стартует от 2 миллионов рублей. На все есть спрос», – подчеркнул Анатолий Попов в интервью РИА «Новости».

Заместитель председателя правления Сбера дал свой прогноз на ситуацию с ценами на рынке жилья. Анатолий Попов считает, что бум на новостройки, наблюдавшийся в 2020-2021 годах, сойдет на нет. Как минимум до начала 2023 года стоимость жилья будет держаться на текущем уровне. Аналитики Сбера по результатам первой половины года даже фиксируют небольшое падение стоимости жилья – менее 10%. При этом Попов подчеркивает, что такая ситуация не говорит об обвале рынка жилья.

«Не исключено, что ключевая ставка и дальше будет снижаться, а это в свою очередь поможет экономике девелоперских проектов и сделает более доступной ипотеку для населения. При этом предложение на рынке новостроек остается прежним, не падает, и эти два фактора вместе как раз говорят в пользу "стабильных" прогнозов, без поводов для паники», - отметил он.

Анатолий Попов также проанализировал ситуацию на гостиничном рынке. Отели, ориентированные на деловой туризм, из-за давления западных столкнулись с определенными трудностями. По мнению Анатолия Попова, убыточные гостиницы можно переформатировать в апартаменты и продать. Речь идет в первую очередь об отелях, расположенных в хороших местах, со стоимостью квадратного метра в 600-700 тысяч рублей. Сейчас гостиничный номер в связи с отсутствием спроса стоит меньше 10 тысяч рублей в сутки - такие цены на рынке были 10 лет назад. Анатолий Попов уверен, что выгоднее продать отель, переделав его в апартаменты, чем иметь в активе полупустую гостиницу.