Иванов считает нужным наказать российский Гринпис за политически мотивированные действия

Спецпредставитель президента России по вопросам экологии Сергей Иванов Фото: Иван МАКЕЕВ

Cпецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов призвал “наказать” российский Гринпис за политически мотивированные действия. Во время выступления на форуме “Экосистема” на Камчатке он выразил “весьма скептическое” отношение к организации и привел в пример их кампанию против строительства мусоросжигательных заводов.

"Явная кампания по недопущению строительства мусоросжигательных заводов, чем Гринпис открыто занимается, за это надо наказывать", - утверждает Иванов.

По его мнению, Гринпис не допускает строительство мусоросжигательных заводов только в России, хотя "в мире 500 заводов существует”. В этом спецпред видит больше политических действий, чем желания бороться за экологию.

Также, в качестве примера сомнительных действий Гринписа, Иванов привел ситуацию с массовой гибелью морских животных на Камчатке. По его словам, Гринпис сфабриковал версию о загрязнении гептилом тихоокеанского побережья, "нарисовав желтое пятно" на космическом снимке акватории. При этом ученые из МГУ им. М. В. Ломоносова констатировали гибель животных вследствие цветения микроводорослей.

Иванов предложил создать собственную экологическую организацию на замену Гринпис.