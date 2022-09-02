Губернатор Сергей Цивилев: В Кузбассе в ссузах откроют 18 инновационных мастерских

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

В Кузбассе в этом учебном году открылись 12 лабораторий для подготовки студентов колледжей и техникумов, сообщил глава региона Сергей Цивилев. Образовательные площадки появились в четырех учреждениях среднего профобразования Кемерова, Кемеровского округа и Новокузнецка. До конца 2022 года еще 6 мастерских оборудуют в Прокопьевске и Юрге. Всего в инновационных лабораториях будут заниматься более 10 тысяч студентов ссузов.

«Молодые профессионалы сейчас очень востребованы во всех отраслях, поэтому подготовке кадров уделяем особое внимание, - подчеркнул Сергей Цивилев. - Мы создаем все условия, чтобы молодежь могла реализоваться. До конца года в колледжах Кузбасса будет работать 90 инновационных мастерских. Студенты могут осваивать азы выбранных профессий на самом высоком уровне, сразу получать те компетенции, которые им позволят быстро освоиться на производстве».

Инновационные мастерские создаются в регионе с 2019 года в рамках нацпроекта «Образование». Сейчас в Кузбассе работают 72 лаборатории.