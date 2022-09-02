Миссия МАГАТЭ не дала оценки обстрелам на Запорожской АЭС

Миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС зафиксировала факты обстрелов станции, не давая оценки ситуации, сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

"Фиксировали они все показанные нами объекты… все прилеты – они сказали "мы не даем оценок военной ситуации"… Зафиксировали прилеты, в протоколах они есть, попадания, все мы им показали. Но они нам не дают отчет о том, что они сделали. Что-то с собой увезли, что они там будут докладывать – посмотрим, какая будет ситуация", - отметил Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".

Он добавил, что власти Запорожской области интересует официальная точка зрения и позиция МАГАТЭ в отношении режима работы АЭС под регулярными обстрелами украинских войск.

Ранее KP.RU писал, что МАГАТЭ сохранит постоянное присутствие на Запорожской АЭС. Специалистам агентства предстоит еще многое сделать, отметил глава организации.

Также ранее сообщалось, что миссия МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции преследует цель защитить станцию от ядерной аварии. Особый упор будет сделан на аспекты ядерной и радиационной безопасности.