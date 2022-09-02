СК РФ возбудил уголовное дело из-за гибели 13 сотрудников МЧС ДНР под обстрелом ВСУ

При артобстреле со стороны украинских боевиков погибли 13 донецких спасателей Фото: REUTERS

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели 13 сотрудников МЧС Донецкой народной республики (ДНР) под артиллерийским обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Рубцы. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Действия украинских военных квалифицированы по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов). Санкции статьи предусматривают до 20 лет лишения свободы.

Как ранее писал сайт KP.RU, в четверг, 1 сентября 2022 года, сотрудники МЧС Донецкой народной республики (ДНР) при выполнении профессиональных задач попали под артиллерийский огонь Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате чего 13 спасателей погибли, еще девять человек получили ранения.

Напомним, глава военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев сообщил, что очередной обстрел Новой Каховки Вооруженными силами Украины (ВСУ) привел к разрушению водного элеватора и уничтожению крупного объема зерна.