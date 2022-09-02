Украина введет санкции против сотрудничающих с Россией педагогов и учебных учреждений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В кабмине Украины поддержал введение санкций в отношении преподавателей и учебных учреждений на неподконтрольных Киеву территориях ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областей, которые используют образовательные стандарты России, об этом сообщили в министерстве реинтеграции страны.

"... Преподаватели и образовательные учреждения, которые распространяли образовательные стандарты России, и признают образовательные квалификации, присвоенные учреждениями высшего образования РФ, попадают под специальные экономические и другие санкции сроком на пять лет", - уточняется в сообщении министерства реинтеграции в соцсети.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 сентября 2022 года можно прочитать здесь.