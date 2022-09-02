Вернувшийся из Алжира россиянин подозревается в попытке ввоза радиоактивного фотообъектива

Вернувшийся из Алжира россиянин подозревается в попытке ввоза страну радиоактивного объектива фотоаппарата.

В ходе проверки в аэропорту «Шереметьево» выяснилось, что у объектива KODAK AERO EKTER 7 повышенный радиационный фон. Исследование признало объектив радиоактивным предметом, который необходимо захоронить, рассказывает сайт mk.ru.

Кроме того сообщается, что в отношении пассажира может быть возбуждено уголовное дело за контрабанду радиоактивных веществ.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, как действует радиация на здоровье человека. Самые частые симптомы в первые часы после облучения: тошнота и рвота, диарея, головные боли и повышение температуры. Потом они исчезают, но радионуклиды проникают во внутренние органы и могут натворить там много дел. При более высоких дозах облучения симптомы лучевой болезни могут проявиться наряду с множественными поражениями внутренних органов.