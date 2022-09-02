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Политика2 сентября 2022 11:49

Британцы обвинили Путина в проблемах с ремонтом дорог в стране

Daily Mail: дорожные службы Британии обвинили Путина в подорожании битума для ремонта дорог
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дорожные службы Британии обвинили президента России Владимира Путина в резком подорожании битума, который необходим для ремонта дорог, пишет издание Daily Mail.

В публикации отмечается, что до начала российской спецоперации на Украине около 60% битума поставлялось из России. Теперь же властям нужно экономить материал, а также искать его на других рынках, что повышает затраты и растягивает сроки ремонта дорог, уточняется в статье.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что жители США платят “налог Путина” на топливо и продукты. Заявление было сделано после публикации майских данных об инфляции, которая оказалась рекордной за более чем 40 лет.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 сентября 2022 года можно прочитать здесь.