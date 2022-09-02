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Экономика2 сентября 2022 11:52

Зеленский сообщил, что Украина готова стать поставщиком электроэнергии в Европу вместо России

Украинский лидер считает, что Киев может сделать все, чтобы заменить российское топливо для ЕС
Александр КИСЛОВ
Владимир Зеленский считает, что Украина может стать для Европы альтернативным источником топлива вместо России

Владимир Зеленский считает, что Украина может стать для Европы альтернативным источником топлива вместо России

Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил о готовности Украины увеличить экспорт электроэнергии в Европу, заменив Россию в качестве "надежного поставщика".

"Украина готова увеличить экспорт электроэнергии в Европу. Наш экспорт энергоносителей мог бы снизить давление Москвы на Европу и Италию: несмотря на все сложности, мы можем помочь обеспечить не менее 8% потребления электроэнергии в Италии", - подчеркнул украинский лидер в видеообращении к участникам экономического форума в Италии (запись опубликована в официальном телеграм-канале Зеленского).

Ранее европейские государства начали принимать решение об отказе от покупки российского топлива. Они не согласились на требование Москвы оплачивать ресурсы из РФ в рублях, после чего российские власти заявили о готовности прекратить поставки в ряд государств ЕС.

Ситуацией пытаются воспользоваться другие поставщики энергоресурсов, которые сейчас ведут с европейскими лидерами и представителями бизнеса активные переговоры о поставках топлива. При этом никаких скидок европейцам на фоне ожидаемых проблем с поставками ресурсов из РФ они делать не собираются.