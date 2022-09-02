Зеленский сообщил, что Украина готова стать поставщиком электроэнергии в Европу вместо России

Владимир Зеленский считает, что Украина может стать для Европы альтернативным источником топлива вместо России Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил о готовности Украины увеличить экспорт электроэнергии в Европу, заменив Россию в качестве "надежного поставщика".

"Украина готова увеличить экспорт электроэнергии в Европу. Наш экспорт энергоносителей мог бы снизить давление Москвы на Европу и Италию: несмотря на все сложности, мы можем помочь обеспечить не менее 8% потребления электроэнергии в Италии", - подчеркнул украинский лидер в видеообращении к участникам экономического форума в Италии (запись опубликована в официальном телеграм-канале Зеленского).

Ранее европейские государства начали принимать решение об отказе от покупки российского топлива. Они не согласились на требование Москвы оплачивать ресурсы из РФ в рублях, после чего российские власти заявили о готовности прекратить поставки в ряд государств ЕС.

Ситуацией пытаются воспользоваться другие поставщики энергоресурсов, которые сейчас ведут с европейскими лидерами и представителями бизнеса активные переговоры о поставках топлива. При этом никаких скидок европейцам на фоне ожидаемых проблем с поставками ресурсов из РФ они делать не собираются.