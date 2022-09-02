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Экономика2 сентября 2022 11:58

Губернатор Сергей Цивилев: Эффект от мер поддержки нацпроекта «Производительность труда» в Кузбассе превысил 13 млрд рублей

Его участниками стали 65 предприятий региона
Ксения БОГДАНОВА
Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Внедрение бережливых технологий на предприятиях Кузбасса помогает повысить эффективность работы и увеличить производительность труда, отметил губернатор Сергей Цивилев. К нацпроекту «Производительность труда» присоединились 65 компаний. Все предприятия получают адресную поддержку Федерального и Регионального центров компетенций.

«Сегодняшние экономические условия требуют от власти внимательного отношения к бизнесу, который составляет значительную часть экономики Кузбасса, является локомотивом развития региона. Вклад в экономику от предприятий, которые получают адресную поддержку в рамках нацпроекта «Производительность труда», составил более 13 млрд руб., - рассказал Цивилев. - Это добавленная стоимость производимой продукции или оказываемых услуг, которая выросла после сокращения производственных затрат при внедрении бережливых технологий».

Напомним, по инициативе губернатора 2022 год в регионе объявлен Годом повышения производительности труда и экономической эффективности.