Петер Сийярто Фото: REUTERS

Конфликт на Украине привел к катастрофическому ослаблению Евросоюза, и лидеры стран ЕС не смогли этому помешать. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в пятницу, 2 сентября 2022 года.

По словам дипломата, удар по Европейскому союзу получился двойным – по экономике и энергетической безопасности.

"Все это привело к катастрофическому ослаблению Европы и Евросоюза", - констатировал Сийярто.

Глава министерства иностранных дел (МИД) Венгрии добавил, что европейские лидеры не смогли защитить свое население от кризиса, которому приходится "платить по счетам" за конфликт, которому они не имеют никакого отношения.

Как ранее писал сайт KP.RU, американский обозреватель Род Дреер пришел к выводу, что Соединенные Штаты и Европейский союз попались в собственную ловушку, которую они готовили для президента России Владимира Путина.

Напомним, западные журналисты опасаются, что рекордная засуха и обмеление рек усугубят энергетический кризис в Европе, которая лишилась прежнего объема поставок российского газа. По оценке экспертов, из-за непрекращающейся жары Рейн продолжит высыхать, что еще больше ограничит поставки жизненно важных товаров в некоторые части ЕС по этой водной артерии.