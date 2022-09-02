Литва собирается ввести "политические анкеты" для россиян при въезде в страну

Вильнюс неоднократно выступал перед странами ЕС с инициативой по усилению антироссийских мер Фото: EAST NEWS

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис подтвердил, что гражданам России, въезжающим в Литву по туристическим визам, начнут предлагать заполнить "политические" анкеты. Людей начнут опрашивать по действиям России и по Крыму, - такая инициатива остается актуальной. Более того Вильнюс намерен предложить эту процедуру странам Балтии, Финляндии и Польше. Об этом говорится в интервью министра на интернет-портале 15min.lt.

"Въезд граждан России в страны - члены ЕС, в Литву в нынешних геополитических условиях является вызовом национальной безопасности, поэтому мы у границы имеем право убедиться в том, что въезжающие лица не несут угрозы национальной безопасности, имеем право задать определенные вопросы по действиям России, по Крыму", - подчеркнул Ландсбергис.

Политическое анкетирование россиян предполагает опрос на тему действий России в текущей геополитической обстановке и отношения к ним. Такие меры по мнению министра предупреждают въезд лиц, "несущих угрозу безопасности стран-членов ЕС".

Напомним, как писал сайт KP.RU, ранее власти Литвы приостановили выдачу виз россиянам. Вильнюс неоднократно выступал перед странами ЕС с инициативой по усилению антироссийских мер.