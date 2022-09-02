Сенатор Джабаров посоветовал уняться “новой сверхдержаве” Литве

Владимир Джабаров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Очевидно, Литва получила статус "новой сверхдержавы" по своему экономическому и оборонному потенциалу, раз дает всему миру советы, поучает Европу и ставит условия России, стране пора уняться, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров.

“Ну, как же обойтись без Литвы? Может быть, мы не заметили, как на Земном шаре появилась новая сверхдержава, которая по своему экономическому и оборонному потенциалу способна диктовать всему миру свои условия, поучать Европу и прежде всего, Россию, как себя вести в конкретной ситуации?", - отметил политик в своем Телеграм-канале.

Также он дал Литве “ласковый совет”: сенатор порекомендовал стране “уняться”.

Напомним, Литва планирует поднять в ООН вопрос о создании безопасной зоны с международными наблюдателями вокруг Запорожской АЭС, об этом накануне заявил журналистам руководитель литовского МИД Габриелюс Ландсбергис.

Ранее KP.RU писал, что МАГАТЭ сохранит постоянное присутствие на Запорожской АЭС. Специалистам агентства предстоит еще многое сделать, отметил глава организации.

Также ранее сообщалось, что миссия МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции преследует цель защитить станцию от ядерной аварии. Особый упор будет сделан на аспекты ядерной и радиационной безопасности.