Российские войска прорвали эшелонированную оборону ВСУ в Донбассе Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Вооруженные силы России вместе с силами Донецкой и Луганской народной республик прорвали эшелонированную оборону украинских войск в Донбассе, рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«За последние две недели Вооруженные силы России совместно с подразделениями Народных милиций Луганской и Донецкой народных республик взяли под контроль крупный узел обороны ВСУ в населенном пункте Пески. Взломана эшелонированная и подготовленная в инженерном отношении оборона националистов», – сказал на селекторном совещании в Минобороны.

По словам главы ведомства, при отступлении украинские войска оставили большое количество оружия и раненых. Как отметил министр, всем пострадавшим военным российские врачи оказали необходимую медицинскую помощь. Шойгу также сообщил, что за август ВС РФ уничтожили 174 штаба управления бригадного и батальонного звеньев Вооруженных сил Украины и свыше 600 единиц тяжелого вооружения и артиллерийских систем, главным образом, западного производства.

Как писал сайт KP.RU, глава Минобороны заявил, что контрнаступление Украины имеет единственную цель – создать у Запада иллюзию способности Киева противостоять России.