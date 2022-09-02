Путин остановил свой кортеж, чтобы пообщаться с жителями Калининграда

Владимир Путин нашел время на то, чтобы лично пообщаться с жителями Калининграда в ходе визита в этот город Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин после посещения Нахимовского училища в Калининграде решил неожиданно остановить свой автомобильный кортеж для того, чтобы лично в неформальной обстановке пообщаться с местными жителями.

Выйдя из машины на Артиллерийской улице Калининграда, президент РФ спросил у прохожих, все ли хорошо. «Губернатор не обижает? Ну ладно, счастливо вам», — обратился к калининградцам Путин.

«Спасибо! Молодец», — ответили местные жители на вопрос главы государства.

Путин побывал с визитом в Калининграде 1 сентября 2022 года. Он встретился с главой Калининградской области Антоном Алихановым (11 сентября ему предстоит переизбираться на свой второй губернаторский срок), а также провел специальный урок "Разговоры о важном" для местных школьников. В ходе общения с подростками из Калининграда Путина рассказал о ходе и причинах начала спецоперации РФ на Украине, а также ответил на целый ряд вопросов о себе и своей жизни.