Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье2 сентября 2022 12:40

Минздрав прогнозирует рост заболеваемости коронавирусом в России

В течение последних лет наблюдается подъем заболеваемости COVID-19 с начала учебного года, отметил глава ведомства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Минздрав прогнозирует рост заболеваемости коронавирусом в России

Минздрав прогнозирует рост заболеваемости коронавирусом в России

Фото: Светлана Макеева

В России ожидается дальнейший подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией, в связи с чем необходимо усилить личные меры профилактики, сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

«Мы прогнозируем возможный подъем роста заболеваемости. Для этого необходимо просто усилить личные меры безопасности», – сказал глава Минздрава РФ в беседе с журналистами.

Как отметил Мурашко, в течение последних лет наблюдается рост заболеваемости COVID-19 с начала учебного года. Это связано с возрастающей активностью, когда люди возвращаются в города, а дети идут в школу. Министр подчеркнул, что родителям нужно осматривать ребенка перед тем, как отправлять в школу, в учебных заведениях же необходимо организовать «утренние фильтры» во избежание распространения коронавируса.

Как писал сайт KP.RU, за прошедшие сутки в России выявлено более 50 тысяч случаев заражения коронавирусом впервые с 11 марта.