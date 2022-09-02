Минздрав прогнозирует рост заболеваемости коронавирусом в России Фото: Светлана Макеева

В России ожидается дальнейший подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией, в связи с чем необходимо усилить личные меры профилактики, сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

«Мы прогнозируем возможный подъем роста заболеваемости. Для этого необходимо просто усилить личные меры безопасности», – сказал глава Минздрава РФ в беседе с журналистами.

Как отметил Мурашко, в течение последних лет наблюдается рост заболеваемости COVID-19 с начала учебного года. Это связано с возрастающей активностью, когда люди возвращаются в города, а дети идут в школу. Министр подчеркнул, что родителям нужно осматривать ребенка перед тем, как отправлять в школу, в учебных заведениях же необходимо организовать «утренние фильтры» во избежание распространения коронавируса.

Как писал сайт KP.RU, за прошедшие сутки в России выявлено более 50 тысяч случаев заражения коронавирусом впервые с 11 марта.