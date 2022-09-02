Bloomberg: энергокризис испортит воздух в Германии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воздух в Германии может стать более загрязненным на фоне энергетического кризиса, сообщает агентство Bloomberg.

По информации агентства, регуляторы Германии планируют ослабить ограничения на объем загрязняющих веществ, который мусоросжигательные предприятия могут выбрасывать в атмосферу, чтобы увеличить выработку энергии .Как уточняется, эти заводы вырабатывают примерно 6% энергии, потребляемой домохозяйствами.

"Федеральное управление по охране окружающей среды теперь планирует дать разрешение мусоросжигательным заводам... увеличить выбросы оксида азота на треть и со временем полностью отказаться от ограничений. Заводам по производству цемента также планируется предоставить менее строгие критерии выбросов", - отмечается в сообщении.

Ранее сайт KP.RU писал, что в Германии призвали граждан перейти на кошачий метод умывания “во имя борьбы с Россией”. Так, дерматолог Яэли Адлер заявила, что после трех недель без воды и мыла кожа начинает "процесс самоочищения".

Также ранее глава Федерального сетевого агентства Германии (BNA) Клаус Мюллер сказал о необходимости местным жителям реже мыться для экономии энергии. По его мнению, в случае запрета поставок российского топлива запасов у ФРГ хватит только до конца лета или начала осени текущего года, после чего немецкие газовые хранилища полностью опустеют.