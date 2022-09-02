Реконструированный спорткомплекс откроется в Новочебоксарске в следующем году

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Сейчас застройщик проводит работы одновременно в четырех блоках объекта: в самом высоком двенадцатиэтажном - где расположены четыре специализированных зала и центр спортивной медицины, в части центрального входа и главного холла, в блоке, где расположен 25-метровый бассейн для прыжков в воду, а также в посещении в будущей гостиницы. Помещения спортивного комплекса оборудуют всем необходимым для удобства людей с ограниченными возможностями здоровья.

Министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Василий Петров рассказал, что на ремонт спорткомплекса планируется выделение дополнительных средств, необходимых для завершения реконструкции спорткомплекса.

«Получение положительного заключения государственной экспертизы на скорректированную проектную документацию ожидается до 15 сентября. Сами строительные работы в спорткомплексе по плану должны быть завершены к концу года. А в следующем году ко Дню Республики спортивный комплекс уже начнет принимать в свои стены спортсменов», - заявил Василий Петров.

Председатель Комитета Государственной Думы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков отметил, что спорткомплекс в Новочебоксарске – важный объект, который обладает возможностями принимать у себя соревнования как регионального, так и федерального уровня. За годы эксплуатации объект устарел и возникла необходимость реконструкции.

«Проект, который был подготовлен еще в 2014 году, не соответствует современным требованиям, и мог привести к аварийным ситуациям. При старте ремонтных работ выявились очень большие огрехи, пришлось кардинальным образом менять проект. Уже в этом месяце у нас будет более качественный современный проект, позволяющий развивать многие виды спорта. Спорткомплекс будет соответствовать самому высокому уровню. И новочебоксарцы, жители Чувашии, гости республики смогут здесь с удовольствием заниматься физической культурой и спортом», - сказал Анатолий Аксаков.

Задачу по реконструкции спорткомплекса в Новочебоксарске поставил Глава республики Олег Николаев в Послании Государственному Совету. Воплощение проекта будет способствовать выполнению целей федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография» по вовлечению к 2030 году не менее 70% жителей страны в систематические занятия физической культурой и спортом.