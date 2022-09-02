ФНС России подписала соглашение об обмене налоговой информацией с ДНР и ЛНР Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная налоговая служба (ФНС) России подписала соглашения о сотрудничестве и обмене налоговой информацией с правительствами ДНР и ЛНР, об этом сообщили в ФНС РФ.

"Делегация ФНС России по главе с замруководителя Службы Константином Чекмышевым посетила Донецк и Луганск, где прошли встречи с председателем правительства ДНР Виталием Хоценко и председателем правительства ЛНР Сергеем Козловым. На встрече участники обсудили вопросы взаимодействия налоговых структур России с налоговыми органами ДНР и ЛНР, а также будущие шаги интеграции налоговых систем. По результатам обсуждений ФНС России подписала соглашения о сотрудничестве и обмене налоговой информацией с правительствами ДНР и ЛНР", - уточняется в сообщении.

Ранее KP.RU сообщал, что силовые ведомства ДНР и России подписали договор о сотрудничестве. Стороны договорились скоординировать усилия по многим направлениям деятельности.

Также ранее уполномоченные по правам человека России, ДНР и ЛНР подписали соглашение о взаимопонимании. Это открывает новые возможности по защите прав, свобод и интересов граждан Республик Донбасса.