ВСУ потеряли за сутки 330 солдат на Николаево-Криворожском направлении Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Украины потеряли на Николаево-Криворожском направлении за прошедшие сутки 330 человек, сообщает Министерство обороны России.

«Киевский режим продолжает безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении. Всего за сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 13 танков, 19 боевых машин пехоты, 12 других боевых бронированных машин, 11 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 330 военнослужащих. Взято в плен два боевика», – сказано в сводке ведомства в Telegram.

Кроме того, за сутки российские войска поразили пункт временной дислокации 17-й танковой бригады в районе населенного пункта Березнеговатое, ангары с вооружением и военной техникой 46-й аэромобильной бригады в Николаевской области, уничтожив более 40 украинских военных и до 10 единиц военной техники. Также в ДНР был уничтожен командный состав 56-й мотопехотной бригады, в результате ликвидированы 18 военнослужащих, еще 31 солдат был ранен.