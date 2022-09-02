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Политика2 сентября 2022 13:10

ВСУ потеряли за сутки 330 солдат на Николаево-Криворожском направлении

На данном направлении были уничтожены 13 украинских танков и 19 боевых машин пехоты
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
ВСУ потеряли за сутки 330 солдат на Николаево-Криворожском направлении

ВСУ потеряли за сутки 330 солдат на Николаево-Криворожском направлении

Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Украины потеряли на Николаево-Криворожском направлении за прошедшие сутки 330 человек, сообщает Министерство обороны России.

«Киевский режим продолжает безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении. Всего за сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 13 танков, 19 боевых машин пехоты, 12 других боевых бронированных машин, 11 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 330 военнослужащих. Взято в плен два боевика», – сказано в сводке ведомства в Telegram.

Кроме того, за сутки российские войска поразили пункт временной дислокации 17-й танковой бригады в районе населенного пункта Березнеговатое, ангары с вооружением и военной техникой 46-й аэромобильной бригады в Николаевской области, уничтожив более 40 украинских военных и до 10 единиц военной техники. Также в ДНР был уничтожен командный состав 56-й мотопехотной бригады, в результате ликвидированы 18 военнослужащих, еще 31 солдат был ранен.