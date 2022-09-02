МИД России пообещал ассиметричный ответ на визовые ограничения Евросоюза Фото: REUTERS

Власти России могут ассиметрично ответить на решение Евросоюза приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Мы оставляем все варианты открытыми, как на это реагировать. Может быть асимметричная реакция. Практические меры, конечно, будут приняты», – сказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Как отметил замглавы МИД России, страны Евросоюза отрекаются от тех ценностей, которые они «лицемерно и двулично» продвигали в течение долгих лет.

Как писал сайт KP.RU, страны Европейского союза достигли политической договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с Россией.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страны ЕС не смогли согласовать запрет на выдачу виз российским гражданам, так как многие выступили против, тем не менее было решено приостановить договор об упрощенном визовом режиме.