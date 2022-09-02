В МИД РФ сообщили о росте вовлеченности США в военную поддержку Украины

Соединенные Штаты близки к прямому вовлечению в военный конфликт на Украине, считают в МИД РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Степень вовлеченности США в военную поддержку Киева продолжает расти, США от превращения в сторону конфликта на Украине отделяет тончайшая грань. С соответствующим заявлением выступил замглавы МИД России Сергей Рябков.

"К сожалению, мы вынуждены отметить с тревогой, что степень вовлеченности американской стороны в эту ситуацию, и степень погружения Вашингтона, в том числе в материальную", - сказал высокопоставленный российский дипломат в эфире телеканала "Россия 24".

Если Соединенные Штаты продолжат политику по оказанию прямой военной помощи Украине, то это, как полагает Рябков, неизбежно приведет к тому, что США станет стороной украинского конфликта и будет нести все связанные с этим риски и угрозы.

Ранее в российском МИДе заявили, что поставляемое киевскому режиму западное оружие является легитимной целью для ВС РФ в ходе проведения специальной военной операции на Украине. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, армия РФ будет наносить удары по каналам поставки вооружений на Украину и уничтожать эти каналы.

В Минобороны РФ регулярно отчитываются об уничтоженной западной военной техники, которая была отправлена ВСУ в качестве помощи от зарубежных стран.