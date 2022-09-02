27 тысяч росгвардейцев охраняли порядок в школах России, ЛДНР и освобожденных территорий 1 сентября

В день знаний, 1 сентября, сотрудники Росгвардии совместно с другими ведомствами защищали и просвещали учеников на мероприятиях Фото: Предоставлено Росгвардией

В день знаний, 1 сентября, сотрудники Росгвардии совместно с другими ведомствами защищали и просвещали учеников на мероприятиях в российских учреждениях и в заведениях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях. Как сообщает пресс-служба Росгвардии, праздник прошел без правонарушений и происшествий.

Фото: Предоставлено Росгвардией

“Перед началом мероприятий инженерно-техническими подразделениями Росгвардии с участием кинологов со служебными собаками обследовано 2,5 тыс. школ,” - отмечает пресс-служба. Всего задействовано было около 27 тыс. человек.

Фото: Предоставлено Росгвардией

Росгвардия защищала порядок в школах Скадовска Херсонской области и Мелитополе. Сотрудники приняли участие в торжественных линейках и даже посетили дошколят в детском саду “Калинка”. Офицеры подарили детям все, что нужно для учебы: ручки, фломастеры, карандаши, тетради, альбомы для рисования, краски, пластилин и многое другое.

Фото: Предоставлено Росгвардией

Сотрудники Росгвардии провели урок безопасности в медколледже Харьковской области. Студентам рассказали, как нужно себя вести, если обнаружили подозрительные и взрывоопасные предметы, оставленные в ходе боевых действий. Подобные мероприятия в образовательных учреждениях планируют проводить регулярно.

Фото: Предоставлено Росгвардией

В завершении торжественных мероприятий руководители образовательных учреждениях поблагодарили росгвардейцев за защиту и помощь в организации праздника.