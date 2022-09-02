"Вкусно — и точка" пообещала вернуть картофель фри во все рестораны до октября 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Картофель фри будет крупнее и появится во всех ресторанах сети в течение сентября 2022 года, часть сырья будут завозить из-за границы, рассказали РИА Новости в пресс-службе предприятий быстрого обслуживания "Вкусно - и точка".

"Чтобы обеспечить наличие картофеля требуемых сортов, кроме работы с локальным поставщиком, мы стали импортировать часть необходимого для сети объема продукции. Палочки этого картофеля немного крупнее, и мы уже получаем положительные отзывы от гостей о его вкусовых качествах", - рассказали в компании, подчеркнув, что продукт уже представлен в меню части ресторанов сети.

Ранее гендиректор сети “Вкусно - и точка” сообщил об отказе мировых производителей поставлять подходящий для фри картофель. Отмечалось, что в России не хватает подходящих для приготовления картофеля фри сортов.