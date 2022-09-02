Tagesschau: немцы усомнились в необходимости санкций против России

Жители Германии больше не верят в эффективность санкций против России и не верят в то, что они необходимы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Германии на фоне экономического кризиса снизился процент граждан, поддерживающих санкции против России, говорится в материале на сайте немецкого телеканала Tagesschau со ссылкой на социологическое исследование ARD-Deutschlandtrend.

"Сегодня 53 процента немцев поддерживают санкции против России, несмотря на связанный с ними рост стоимости жизни и цен на электроносители. Однако их количество снижается: в марте этого года за антироссийскую политику выступали 66 процентов граждан", — отмечают авторы публикации.

Из-за введения антироссийских санкций европейские страны оказались в серьезном кризисе. По данным экономистов, в целом ряде стран ЕС начался резкий непрекращающийся рост цен на товары и услуги.

"Кризис стоимости жизни", охвативший Евросоюз, рискует лишь усугубиться предстоящей зимой на фоне отказа ряда европейских компаний оплачивать российский газ в рублях (это нарушает поставленные Москвой условия, что может привести к полной остановке поставок российских энергоресурсов в некоторые государства ЕС).