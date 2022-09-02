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В мире2 сентября 2022 14:36

Во Франции планируют запустить все атомные реакторы к зиме 2022 года

Цель этой меры - не допустить нехватки электричества в стране
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Во Франции планируют запустить все атомные реакторы к зиме 2022 года

Во Франции планируют запустить все атомные реакторы к зиме 2022 года

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французская энергокомпания EDF должна запустить все остановленные атомные энергоблоки к зиме 2022 года, чтобы избежать нехватки электричества в стране, заявила министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета обороны и национальной безопасности сегодня, 2 сентября.

"EDF взяла на себя обязательства перезапустить все остановленные реакторы к предстоящей зиме. Мы будем пристально наблюдать за ситуацией в ходе еженедельных отчетов для соблюдения этого графика", - пояснила министр.

Сейчас только 24 из 56 французских атомных реакторов, работой которых в стране заведует EDF, являются активными.

Ранее министр экономики Франции призвал жителей страны снизить расходы энергии. Брюно Ле Мэр сообщил, что в Европе опасаются прекращения поставок газа из России.