Во Франции планируют запустить все атомные реакторы к зиме 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французская энергокомпания EDF должна запустить все остановленные атомные энергоблоки к зиме 2022 года, чтобы избежать нехватки электричества в стране, заявила министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета обороны и национальной безопасности сегодня, 2 сентября.

"EDF взяла на себя обязательства перезапустить все остановленные реакторы к предстоящей зиме. Мы будем пристально наблюдать за ситуацией в ходе еженедельных отчетов для соблюдения этого графика", - пояснила министр.

Сейчас только 24 из 56 французских атомных реакторов, работой которых в стране заведует EDF, являются активными.

Ранее министр экономики Франции призвал жителей страны снизить расходы энергии. Брюно Ле Мэр сообщил, что в Европе опасаются прекращения поставок газа из России.