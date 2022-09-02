Аналитик Демидов допустил, что "Газпром" сосредоточится на внутреннем потреблении газа Фото: Олег ЗОЛОТО

Международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов заявил, что несмотря на то, что Россия рассчитывает на холодную зиму в ЕС и запуск "Северного потока - 2" компания "Газпром" в ближайшее время сосредоточится на внутреннем потреблении.

Также он предположил, что стоит ожидать рост спроса на газ внутри страны. Об этом эксперт заявил в беседе с изданием Lenta.ru.

- Я более чем уверен, что в "Газпроме" надеются на долгую и холодную зиму в страна Европейского союза и рассматривают в дальнейшем запуск "Северного потока - 2" ... Однако учитывая последнее обращение главы "Газпрома" Алексея Миллера, можно понять, что компания будет уделять существенно больше времени внутреннему потреблению, - отметил эксперт.

Ранее ФАН писал, что "Газпром" наращивает поставки голубого топлива на китайский рынок. Как сообщил глава госкорпорации Алексей Миллер, прирост транзита за восемь месяцев 2022 года составил 60%. Также Миллер заявил, что "Газпром" несомненно выполнит все контрактные обязательства на 2023 год по увеличению объемов поставок газа в КНР.

А до этого телеканал "360" сообщал, что российская компания "Газпром" приостановила поставки газа французской Engie. Такое решение было принято в связи с неоплатой июльских поставок в полном объеме.