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Экономика2 сентября 2022 14:39

Аналитик Демидов допустил, что "Газпром" сосредоточится на внутреннем потреблении газа

Он предположил, что стоит ожидать рост спроса на газ внутри страны
София ГОНЧАРОВА
Аналитик Демидов допустил, что "Газпром" сосредоточится на внутреннем потреблении газа

Аналитик Демидов допустил, что "Газпром" сосредоточится на внутреннем потреблении газа

Фото: Олег ЗОЛОТО

Международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов заявил, что несмотря на то, что Россия рассчитывает на холодную зиму в ЕС и запуск "Северного потока - 2" компания "Газпром" в ближайшее время сосредоточится на внутреннем потреблении.

Также он предположил, что стоит ожидать рост спроса на газ внутри страны. Об этом эксперт заявил в беседе с изданием Lenta.ru.

- Я более чем уверен, что в "Газпроме" надеются на долгую и холодную зиму в страна Европейского союза и рассматривают в дальнейшем запуск "Северного потока - 2" ... Однако учитывая последнее обращение главы "Газпрома" Алексея Миллера, можно понять, что компания будет уделять существенно больше времени внутреннему потреблению, - отметил эксперт.

Ранее ФАН писал, что "Газпром" наращивает поставки голубого топлива на китайский рынок. Как сообщил глава госкорпорации Алексей Миллер, прирост транзита за восемь месяцев 2022 года составил 60%. Также Миллер заявил, что "Газпром" несомненно выполнит все контрактные обязательства на 2023 год по увеличению объемов поставок газа в КНР.

А до этого телеканал "360" сообщал, что российская компания "Газпром" приостановила поставки газа французской Engie. Такое решение было принято в связи с неоплатой июльских поставок в полном объеме.