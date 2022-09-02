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Общество2 сентября 2022 14:49

Роскомнадзор поддержал законопроект о штрафах за пропаганду нетрадиционных отношений и педофилии

В качестве обоснования необходимости закона ведомство приводит пример книги «Лето в пионерском галстуке»
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Роскомнадзор поддержал законопроект о штрафах за пропаганду нетрадиционных отношений и педофилии

Роскомнадзор поддержал законопроект о штрафах за пропаганду нетрадиционных отношений и педофилии

Фото: Тимур ХАНОВ.

Роскомнадзор поддержал законопроект комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи о штрафах за пропаганду нетрадиционных отношений и педофилии. Об этом рассказал председатель комитета Александр Хинштейн.

«Роскомнадзор полностью поддерживает подготовленный нами законопроект об ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии. В качестве наглядной иллюстрации, почему нужен такой закон, ведомство приводит пример книги-провокации «Лето в пионерском галстуке», которая формально ничего сегодня не нарушает», – написал депутат в своем Telegram-канале.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Госдуму был внесен законопроект о штрафах за любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Документом предусматривается штраф до 500 тысяч рублей для граждан и до 10 миллионов рублей для юридических лиц. В настоящее время ответственность предусмотрена только за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних.