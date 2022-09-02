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Экономика2 сентября 2022 14:55

Минсельхоз сообщил, что Россия во втором полугодии 2022 года готова поставить до 30 млн тонн зерна

Речь шла о поставках на внешние рынки
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Минсельхоз сообщил, что Россия во втором полугодии 2022 года готова поставить до 30 млн тонн зерна

Минсельхоз сообщил, что Россия во втором полугодии 2022 года готова поставить до 30 млн тонн зерна

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия продолжает выполнять все свои обязательства перед международными партнерами и в рамках договоренностей с ООН готова поставить на внешние рынки во II полугодии 2022 года до 30 миллионов тонн зерна, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

"Сегодня Россия продолжает выполнять все свои обязательства перед международными партнерами и в рамках договоренностей с ООН готова поставить во II полугодии 2022 года на внешние рынки до 30 миллионов тонн зерна", - уточняется в сообщении ведомстве.

Это позволит поддержать государства, которым требуется поддержка, а также будет способствовать стабилизации ситуации с продовольствием в мире, считают в Минсельхозе РФ.

Ранее сайт KP.RU писал, что Минсельхоз не ожидает резкого роста цен на молочную продукцию в 2022 году. В ведомстве заверили, что принимаемые меры позволят обеспечить стабильную стоимость продукции.