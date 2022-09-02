Минсельхоз сообщил, что Россия во втором полугодии 2022 года готова поставить до 30 млн тонн зерна Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия продолжает выполнять все свои обязательства перед международными партнерами и в рамках договоренностей с ООН готова поставить на внешние рынки во II полугодии 2022 года до 30 миллионов тонн зерна, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

"Сегодня Россия продолжает выполнять все свои обязательства перед международными партнерами и в рамках договоренностей с ООН готова поставить во II полугодии 2022 года на внешние рынки до 30 миллионов тонн зерна", - уточняется в сообщении ведомстве.

Это позволит поддержать государства, которым требуется поддержка, а также будет способствовать стабилизации ситуации с продовольствием в мире, считают в Минсельхозе РФ.

Ранее сайт KP.RU писал, что Минсельхоз не ожидает резкого роста цен на молочную продукцию в 2022 году. В ведомстве заверили, что принимаемые меры позволят обеспечить стабильную стоимость продукции.