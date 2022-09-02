Армия США побила собственный рекорд по числу изнасилований среди служащих за последние 15 лет

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В 2021 году 35875 человек пострадали от сексуального насилия во время службы в армии США, из них 8,4% военнослужащих женщины и 1,5% военнослужащих - мужчины. Исходя из доклада министерства обороны США, предыдущий пик подобных прецедентов приходится на 2006 год, тогда пострадали 6,8% женщин и 1,8% мужчин.

В докладе сообщается, что 47% женщин не заявляли о насильственных действиях из-за “беспокойства о возможных негативных последствиях со стороны коллег".

По сравнению с 2020 годом, когда число сообщений о сексуальных домогательствах достигло 7816, в 2021 году насчитывается на 1050 заявлений больше.

Также ранее KP.RU писал о нехватке новобранцев в армии США. Одна из причин тому - фиаско в Афганистане, что делает службу в вооруженных силах менее привлекательной для молодых рекрутов.