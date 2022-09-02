В Германии предрекли возвращение “темных веков” Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 1 сентября 2022 года в Германии начали действовать новые, более жесткие меры по экономии энергии, сообщает издание Welt.

"Темные века буквально вернулись, а настроение у людей подавленное", - отмечается в материале издания.

Так, в офисных помещениях, где работают люди, необходимо будет поддерживать температуру не более 19 градусов, коридоры отапливать перестанут, проточные водонагреватели можно использовать только в том случае, если этого требуют нормы гигиены, говорится в статье.

Ранее KP.RU писал, что немцев предупредили об увеличении стоимости электроэнергии и продуктов.

Также ранее глава МВД Германии допустила радикальные протесты в стране из-за высоких цен на электроэнергию. Правые экстремисты могут попытаться использовать кризис в своих целях, считает министр.