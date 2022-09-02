Военный эксперт Леонков заявил, что обстрелы Запорожской АЭС прекратились из-за миссии МАГАТЭ Фото: REUTERS

Военный эксперт Алексей Леонков считает, что обстрелы Запорожской АЭС прекратились из-за того, что Киев не хочет давать миссии МАГАТЭ поводы для сомнений в непричастности ВСУ к созданию угрозы безопасности электростанции.

Также он полагает, что дальнейшие действия Украины будут зависеть от выводов комиссии.

- На АЭС ведь до сих пор остались представители миссии МАГАТЭ ... И давать им лишний повод делать выводы о том, что стреляют именно ВСУ, Украина не собирается. Кроме того, такая низкая активность, "день тишины", может быть обусловлена еще и тем, что планируемая операция по захвату электростанции провалилась, - отметил эксперт в беседе с изданием Lenta.ru.

Минобороны РФ ранее официально предупреждало о масштабной провокации на Запорожской атомной станции, которую готовят украинские военные. Как заявил ФАН политический аналитик Алексей Кочетков, вероятность подобной провокации весьма высока, поскольку Запад пытается любыми способами заставить войска РФ покинуть территорию ЗАЭС.

До этого первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе с "Известиями" спрогнозировал возможное заключение Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Запорожской атомной электростанции. Как отметил политик, МАГАТЭ - это зависимая организация, поэтому ее заключение будет необъективным.