Украина выходит из Объединенного института ядерных исследований Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина решила выйти из состава членов Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ), сообщает Министерство образования и науки страны.

«Украинскими учеными осуждены отстраненность и бездействие ученых ОИЯИ относительно трагических событий в нашей стране…принято решение о приостановлении сотрудничества с ОИЯИ, – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Постановление о «О выходе из состава членов Объединенного института ядерных исследований» принято в пятницу, 2 сентября.

Напомним, в мае этого года Верховная рада Украины одобрила закон выходе страны из соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов стран-членов Содружества независимых государств в Великой Отечественной войне.

Позже Украина вышла из соглашения в рамках Содружества независимых государств, предусматривающего сотрудничество и взаимопомощь в таможенных делах.