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В мире2 сентября 2022 15:18

Украина выходит из Объединенного института ядерных исследований

Ученые республики осудили бездействие института после начала российской военной спецоперации
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Украина выходит из Объединенного института ядерных исследований

Украина выходит из Объединенного института ядерных исследований

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина решила выйти из состава членов Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ), сообщает Министерство образования и науки страны.

«Украинскими учеными осуждены отстраненность и бездействие ученых ОИЯИ относительно трагических событий в нашей стране…принято решение о приостановлении сотрудничества с ОИЯИ, – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Постановление о «О выходе из состава членов Объединенного института ядерных исследований» принято в пятницу, 2 сентября.

Напомним, в мае этого года Верховная рада Украины одобрила закон выходе страны из соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов стран-членов Содружества независимых государств в Великой Отечественной войне.

Позже Украина вышла из соглашения в рамках Содружества независимых государств, предусматривающего сотрудничество и взаимопомощь в таможенных делах.