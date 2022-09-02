Точную копию демонтированного в Нарве танка Т-34 установят в Ленинградской области

Точную копию советского танка Т-34 установят в Ивангороде напротив погранперехода через российско-эстонскую границу. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

В Ленинградской области установят точную копию советского танка Т-34, демонтированного по решению эстонских властей в Нарве. Памятник солдатам и офицерам, погибшим во время Нарвской освободительной операции, появится в приграничном с Эстонией городе Ивангороде. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, танк установят перед погранпереходом через российско-эстонскую границу. Сейчас для нового мемориала готовят площадку.

«В Ивангороде, при поддержке Министерства обороны РФ, готовим площадку для установки нового мемориала - танка Т-34, точно такого же, от которого эстонские власти поспешили избавиться в Нарве. Танк будет установлен перед погранпереходом, напротив музея Ивана Билибина. В этом районе 25-26 июля 1944 года войска Ленинградского фронта форсировали реку Нарова, прорвали оборону немецко-фашистских войск и освободили город Нарву. Пока власти Эстонии одумаются и прекратят бездумное уничтожение мемориалов, память сохранят ленинградцы», - написал губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Танк Т-34 установили в Нарве в 1970 году к 25-летию со дня Победы. Монумент поставили в том месте, где в 1944 году части Красной Армии под командованием генерала Федюнинского форсировали реку Нарова. Битва, ставшая переломным моментом в ходе Второй Мировой войны на территории Эстонии, предшествовала освобождению Нарвы, а затем и всей республики от фашистов. Во время Нарвской освободительной операции погибло более 136 тысяч человек.

Памятник был демонтирован 16 августа 2022 года после решения, принятого правительством Эстонии. Власти Нарвы, города с преимущественно русскоязычным населением, выступали против переноса танка. По их мнению, мемориал являлся частью идентичности русскоязычных жителей. Городское собрание не смогло прийти к единому мнению и отложило решение. Тогда памятник перенесли по решению правительства страны. Танк демонтировали и увезли в Эстонский военный музей в поселке Виймси. После демонтажа Т-34 местные жители принесли на место, где стоял монумент, цветы и свечи.