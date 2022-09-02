Юрист Гончаров рассказал родителям о незаконных поборах в школах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Юрист, член гильдии Российских адвокатов Владимир Гончаров рассказал родителям о незаконных поборах в школах.

По словам эксперта, ни покупка штор, ни ремонт или уборка класса, ни сборы на подарки персоналу школы не являются зоной ответственности родителей и их детей. Он также напомнил россиянам, что обучение в стране является бесплатным, что закреплено в законе. Гончаров подчеркнул, что проводить сбор денег на занавески, ремонт и уборку класса незаконно.

- Все родители должны знать, что в бюджет школы, администрации города, района заложена смета и план проведения ремонтных работ, реконструкций зданий и сооружений. Предусмотрена единица техслужащего и его оплата. А это говорит о том, если ваша школа муниципальная, то все ремонты, уборки классов, проводятся за счет местного бюджета, объяснил адвокат в бесед с изданием Lenta.ru.

Ранее ФАН писал, что городское управление образования Ленинска-Кузнецкого проводит служебную проверку в связи с ситуацией в школе №38. Оказалось, что девушка, которую собирались взять на работу учительницей с 1 сентября, летом через соцсети организовала сбор средств с родителей учеников под предлогом закупок учебных пособий, значков и маек. С каждого родителя она получила по 2,5 тысячи рублей.

До этого RT писал, что юрист Оксана Кокоулина рассказала о способах борьбы с незаконными поборами в школах. По ее словам, есть ответственность за так называемые завуалированные поборы, то есть когда педагоги собирают деньги на какие-либо нужды, выдавая их за другие. В таких случаях, как уточнила эксперт, нарушителям грозит административная или уголовная ответственность.