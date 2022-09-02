Аналитик Голубовский посоветовал россиянам хранить сбережения в рублях и золоте
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Экономическая сущность валютных счетов населения изменилась, счета фактически стали рублевыми с привязкой к курсу. Аналитик, эксперт по финансовым рынкам ФГ "Калита-Финанс" Дмитрий Голубовский в беседе с телеканалом"360" заявил, что это является благоприятным вариантом развития событий.
Специалист также он посоветовать гражданам копить сбережения в рублях или золоте.
- В качестве альтернативы можно пойти и купить золото в двух вариантах - непосредственно металл или на брокерском счету. Это если вы хотите застраховаться, грубо говоря, от краха. Пока никаких предпосылок к нему в России нет. Сейчас очень хорошие цены на золото по сравнению с тем, что было в последние годы, - отметил Голубовский.
\Напомним, инвестиции в золотые слитки имеют свои преимущества и могут стать прибыльным и долгосрочным вложением, но также принести убытки. Этот драгметалл можно использовать и для защиты от инфляции. Однако есть ряд плюсов и недостатков владения золотыми слитками, сообщил "Известиям" финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.
Тем временем, прогнозы по поводу наступления системного кризиса в еврозоне начинают сбываться, пишет Life.ru. Как заявлял зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, курсы евро и доллара сравнялись впервые за 20 лет, и это, по словам политика, стало отличным маркером того, кто платит звонкой монетой за украинский "кровавый кризис".