В школы Ленобласти с 1 сентября стали поставлять молоко местного производства

В школы Ленинградской области с 1 сентября поставляют молоко местного производства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ленинградской области с 1 сентября в меню бесплатных школьных завтраков включили молоко местного производства. Региональные власти сменили поставщика после жалоб родителей на низкое качество молочного напитка, который ранее привозился из других регионов.

В феврале этого года глава Ленинградской области Александр Дрозденко потребовал повысить качество молока в школьных столовых. Губернатор поручил сменить стороннего поставщика на местных производителей. Комитет по агропромышленному комплексу проработал механизмы закупок и привлек к поставкам ленинградских предпринимателей. Теперь почти 84 тысячи школьников – учеников начальных классов ежедневно бесплатно получают качественное молоко.

«На каждого ребенка в день по 200 миллилитров молока. В школы поставляются пакеты по 1 литру, далее разливаются по стаканам. Молоко поставляют различные предприятия Ленинградской области», - сообщили в пресс-службе правительства региона.

Молочное животноводство является одной из самых успешных отраслей агропромышленного комплекса региона. С начала 2022 года производство молока в Ленинградской области выросло на 4%, аграрии произвели его 365 тысяч тонн. Молочная продуктивность выросла на 3,7% к 2021 году. Регион полностью снабжает себя местным продуктом и обеспечивает молоком 70% рынка Санкт-Петербурга.

Напомним, 1 сентября в школы Ленинградской области пришли более 190 тысяч учеников. В том числе за парты сели более 25 тысяч первоклассников – на 3,6 тысяч больше, чем в 2021 году.