На Украине суд арестовал около 400 российских и белорусских вагонов на 11 млн долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский суд арестовал около 400 железнодорожных вагонов, принадлежащих, как утверждается, восьми российским и двум белорусским компаниям, сообщили сегодня, 2 сентября, в пресс-службе нацполиции Украины.

"В ходе досудебного расследования сотрудники полиции обнаружили имущество восьми российских и двух белорусских предприятий. Речь идет о более чем 390 железнодорожных вагонах. Их рыночная стоимость равна примерно 400 миллионам гривен (10,83 миллиона долларов)", - уточняется в сообщении, опубликованном в Телеграм-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что Украина конфискует белорусские и российские вагоны.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 сентября 2022 года можно прочитать здесь.