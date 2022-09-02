Страны G7 планируют определить потолок цены на российскую нефть в ближайшие недели Фото: REUTERS

Соединенные Штаты с союзниками планируют в ближайшие недели определить потолок цены на нефть из России, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

«В ближайшие недели мы будем дальше работать, чтобы определить потолок цен. Наши усилия уже приносят плоды: согласно сообщениям, Россия уже предлагает некоторым странам крупную скидку до 30%», – сказала она на брифинге.

Как писал сайт KP.RU, министры финансов стран «Большой семерки» согласились ввести потолок цен на нефть из России. Как заявили главы МИД стран G7, лимит цен на российскую нефть будет введен с целью снижения доходов РФ и способности Москвы финансировать боевые действия. Это, по их мнению, ограничит влияние спецоперации на цены на энергоносители.

Между тем заместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть тем странам, которые поддержат установление потолка цен на российское топливо.