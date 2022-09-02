Daily Mail: Власти Британии запретят жителям готовить пищу после восьми вечера из-за энергетического кризиса

Власти Британии запретят жителям готовить пищу после восьми вечера из-за энергетического кризиса Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Великобритании планируют ограничить потребление электроэнергии в стране в связи с энергетическим кризисом, запретив жителям готовить еду до восьми вечера.

По информации Daily Mail, запрет на использование стиральных, посудомоечных машин и духовок будет действовать с 14 до 20 часов. Таким образом, отмечает издание, британцам придется «отказываться от семейного ужина в будний день в 18 часов или воскресного жаркого в 17 часов и перенести его на более позднее время или заменить на холодный ужин или остатки».

Кроме того, говорится в сообщении, будет ограничено использование электроэнергии в пабах. Они будут выключать свет в 21 час, последние заказы будут приниматься в 20:30.

Как писал сайт KP.RU, стоимость электроэнергии в Великобритании с октября увеличится на 80%, достигнув рекордной суммы.

Тем временем перед уходом в отставку премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон порекомендовал британцам приобрести новые чайники, чтобы уменьшить траты на электричество.