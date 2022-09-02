Посол Евросоюза в России Эдерер покинул свой пост 1 сентября 2022

Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер покинул свой пост в четверг, 1 сентября. Об этом рассказал сам дипломат.

«Сегодня мой последний день в должности посла Евросоюза», – сообщил он в интервью RTVI, записанном в среду, 31 августа.

Говоря о достижениях на посту посла ЕС в России, Эдерер отметил свой вклад в программы по молодежному, студенческому обмену и взаимодействие между университетами. Дипломат также заявил, что при его участии Россия была включена в сообщество по изменению климата. По словам экс-посла, ЕС пытался «поддерживать то пространство, которое власть больше ограничивала»

«Я покидаю свой пост со спокойной душой. Думаю, я сделал то, что я мог», – резюмировал Эдерер.

Маркус Эдерер был сотрудником экономического отдела посольства Германии в Москве. После этого работал в Федеральной разведывательной службе Германии, возглавляя подотдел политико-экономического анализа. Был назначен послом ЕС в Москве 16 мая 2017 года.