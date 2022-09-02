Губернатор Самарской области вместе с земляками принял участие в открытии фотовыставки «ЖЕНЫ ГЕРОЕВ»

Фотовыставка будет экспонироваться в течение двух недель. Фотограф: Светлана Осьмачкина

В Самаре в пятницу, 2 сентября 2022 года, открылась уникальная фотовыставка «ЖЕНЫ ГЕРОЕВ». Губернатор области Дмитрий Азаров принял участие в торжественном мероприятии.

На площади Славы прошло открытие выставки, посвященной женщинам, чьи мужья служат и защищают Родину. Старт работе проекта дал глава региона. Вместе с женами военнослужащих на мероприятии присутствовали военные, ветераны, воспитанники молодежных патриотических объединений и активные граждане. Проект создан женсоветом второй гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии и общественным фондом «Звезда и Лира».

На фотовыставке представили 50 портретов жен военнослужащих Самарской области, которые смогли запечатлеть жительниц региона в наброшенных на плечи кителях своих супругов.

- Этот проект, наполненный любовью, верностью, заботой, напитан истинным патриотизмом. Все наши парни, которые сегодня отстаивают интересы нашего государства, защищают саму жизнь на Донбассе, борются с нацизмом, как их деды и прадеды, - все они герои. И те пронзительные строки, которые жены посвятили своим мужьям, проникают в самое сердце. И эта фотовыставка еще раз говорит о том, как же важно хранить верность, хранить уверенность в том, что победа будет за нами, - отметил Дмитрий Азаров.